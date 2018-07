SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 19V

СЕГОДНЯ 10:35 2018-07-22T10:35:12+03:00

В воскресенье, 22 июля, американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Telstar 19 Vantage, предназначенным для канадского оператора Telesat. Такое заявление сделали в пресс-службе производителя космической техники.

Ракета стартовала в 08:51 по мск с мыса Канаверал в Соединенных Штатах, а спустя всего 10 минут первая ступень носителя приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. После был зафиксирован успешный вывод Telstar19V на переходную геостационарную орбиту. Спутник был размещен в заданной точке примерно через 32 минуты после запуска, сообщается в онлайн-трансляции, опубликованной на сайте SpaceX.

Известно, что канадский спутник был создан американской компанией SSL. ОН предназначен для передачи широкополосного сигнала на территории Северной и Южной Америки и обеспечения доступа авиапассажиров к Wi-Fi во время нахождения над северной частью Атлантического океана.

В этот раз специалисты SpaceX решили использовать последнюю версию ракеты - Block 5. Она уже была испытана в деле 11 мая этого года. Тогда нужно было вывести на околоземную орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu. Несмотря на то, что изначально запуск был отложен, вся операция прошла успешно, передает сайт kp.ru.