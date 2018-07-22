2018-07-22T10:35:12+03:00
Наука

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 19V

Канадский аппарат будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В воскресенье, 22 июля 2018 года, SpaceX успешно запустила спутник Telstar 19 VANTAGE на орбиту геостационарной передачиВ воскресенье, 22 июля 2018 года, SpaceX успешно запустила спутник Telstar 19 VANTAGE на орбиту геостационарной передачиФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 июля, американская компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Telstar 19 Vantage, предназначенным для канадского оператора Telesat. Такое заявление сделали в пресс-службе производителя космической техники.

Ракета стартовала в 08:51 по мск с мыса Канаверал в Соединенных Штатах, а спустя всего 10 минут первая ступень носителя приземлилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантике. После был зафиксирован успешный вывод Telstar19V на переходную геостационарную орбиту. Спутник был размещен в заданной точке примерно через 32 минуты после запуска, сообщается в онлайн-трансляции, опубликованной на сайте SpaceX.

Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9.

Известно, что канадский спутник был создан американской компанией SSL. ОН предназначен для передачи широкополосного сигнала на территории Северной и Южной Америки и обеспечения доступа авиапассажиров к Wi-Fi во время нахождения над северной частью Атлантического океана.

В этот раз специалисты SpaceX решили использовать последнюю версию ракеты - Block 5. Она уже была испытана в деле 11 мая этого года. Тогда нужно было вывести на околоземную орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu. Несмотря на то, что изначально запуск был отложен, вся операция прошла успешно, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за экс-советником Трампа
Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов "Белых касок"
Убийце журналистов Capital Gazette предъявлены обвинения по 23 пунктам
Кенийский выпускник Стэнфорда три недели жил на улице в Киеве
"Идиотизм": Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика‍
В Японии выбрали имена талисманов летней Олимпиады 2020 года
Преступник из магазина в Лос-Анджелесе убил женщину и сдался полиции
Пенс заявил, что Трамп рисковал своей репутацией, встречаясь с Путиным
Более 192 тысяч жителей Шанхая эвакуированы из-за тайфуна "Ампил"
Аргентина разрешила США разместить у себя четыре военных базы
Погода в Москве на 22 июля 2018 года: ожидается дождь с грозой
Пушков: Пентагон впечатлен российским оружием и не хочет обострений
Великобритания отказывается платить ЕС отступные без торгового соглашения
Полиция Лос-Анджелеса арестовала захватившего магазин преступника
Генерал США заявил об угрожающих военных возможностях КНДР
СК опроверг сообщение об аресте сотрудника колонии в Ярославле по делу о пытках
Франция заявила о начале торговой войны США с Европой
В магазине Лос-Анджелеса неизвестный захватил заложников
Актера Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину
Порошенко назвал победу Усика символом борьбы Украины
Усик победил Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира
В Сирии самолеты коалиции нанесли удар по мирным жителям
В Москве три человека пострадали в драке со стрельбой
Администрация США уговорила Трампа отказаться от его слов о «вмешательстве» РФ в выборы
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран