Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за экс-советником Трампа

СЕГОДНЯ 11:19 2018-07-22T11:19:45+03:00

В США продолжают придерживаться теории вмешательства третьей страны в выборы президента 2016 года

Изменить размер текста: A A

Белый дом рассекретил документы, которые касаются слежки американских спецслужб за бывшим советником президента США Дональда Трампа - Картером Пейджем. Речь идет, в частности, о соответствующем запросе ФБР, датируемом от октября 2016 года.

В документе уточняется, что слежка за политиком велась на основе закона о надзоре за деятельностью иностранных спецслужб. Силовики заподозрили помощника Трампа в связях с некими российскими чиновниками с целью дальнейшего влияния на исход выборов президента США 2016 года.

"ФБР считает, что Пейдж был объектом нацеленной вербовки со стороны властей РФ", — передает The New York Times со ссылкой на секретные документы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с самого момента избрания республиканца лидером страны СМИ и либеральная оппозиция постоянно обвиняют его в "связях" с нашей страной. В качестве аргумента приводятся те же визиты Картера Пейджа в Москву в период избирательной кампании.