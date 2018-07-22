Путин заявил, что российский спорт находится на подъеме

СЕГОДНЯ 12:52 2018-07-22T12:52:34+03:00

Такое мнение президент РФ озвучил в своем обращении к участникам и гостям Дня бокса в нашей стране

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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что спорт в нашей стране продолжает развиваться. Об этом говорится в его приветственной речи главы государства к участникам и гостям Дня российского бокса.

"Сегодня в России спорт – на подъёме. Мы с успехом проводим самые авторитетные мировые первенства, создаём удобную и качественную спортивную инфраструктуру, стремимся, чтобы к активному, здоровому образу жизни приобщалась молодёжь", - сообщается в обращении, текст которого приведен на сайте Кремля.

Путин особенно выделил тот факт, что к настоящему моменту массовые спортивные мероприятия стали хорошей традицией в нашей стране. Они объединяют людей по всей России и День бокса является одним из таких "ярких, запоминающихся праздников физической культуры, дружбы и молодости".

Глава государства выразил надежду на то, что в 2018 году это событие будет организовано на самом высоком уровне, привлечёт множество участников и оставит незабываемые впечатления. Также данный спортивный праздник может стать важным этапом подготовки нашей команды к летним Олимпийским играм, которые состоятся в Токио уже через несколько лет.

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