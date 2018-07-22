Власти Таиланда потратят $1,3 млн на восстановлении пещеры, из которой спасали детей

СЕГОДНЯ 13:23 2018-07-22T13:23:52+03:00

Ожидается, что многие туристы захотят посетить это подземелье и посмотреть, в каких условиях пришлось выживать 12 школьникам и их тренеру по футболу

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Власти Таиланда планируют выделить около 1,26 млн долларов на восстановление экологической системы комплекса пещер Тхам Луанг, в котором проходила потрясшая весь мир спасательная операция.

В правительстве страны считают, что после чудесного вызволения 12 школьников и их тренера по футболу из затопленной Кхао Луанг, многие туристы захотят посмотреть на подземелье. Однако перед этим специалистам предстоит привести прилегающую к нему территорию в порядок.

К настоящему моменту из пещеры уже достали 2,4 тыс. метров труб, через которые спасатели выкачивали воду. Также планируется создать близ места спасательной операции посвященный этому событию музей и возвести памятник 38-летнему офицеру ВМС Таиланда Саману Кунану, который погиб, доставляя истощенным детям еду и воду. В долгосрочной перспективе предполагается обустройство порядка 800 га в том самом национальном парке, где находится пещера, передает газета Bangkok Post.

Стоит отметить, что в последний раз исследованием данного пещерного комплекса занимались в 2015 году. Тогда учёные прошли вглубь всего на 700 метров, но даже это позволило им узнать, что подземелью уже более 100 миллионов лет.

Напомним, 23 июня юниорская футбольная команда "Лесные вепри" вместе с 25-летним тренером Эккаполом Чантавонгом отправилась на небольшую экскурсию в 10-километровую Кхао Луанг, но обрушившийся на этот регион ливень стремительно затопил подземелье. Школьников удалось найти лишь спустя десять дней. Все ребята были живы, но истощены. Подготовка к спасательной операции длилась еще около недели. Сам процесс вызволения оказавшихся в ловушке спортсменов разделили на три этапа - каждый день спасатели вытаскивали на свободу по четыре человека. 13 июля всех их удалось поднять на поверхность, передает сайт kp.ru.