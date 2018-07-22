СЕГОДНЯ 14:23 2018-07-22T14:23:53+03:00

В ДНР заявили, что Киев сформировал снайперский отряд в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По некоторым данным, в эту группу вошли около 30 человек

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 июля, в Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что командующий операцией объединенных сил (ООС) Сергей Наев распорядился усилить снайперскую борьбу на линии соприкосновения.

Так, по данным местных властей, Киев сформировал в Донбассе специальную снайперскую группу. Как подчеркнул официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, в эту группу, которая дислоцируется в Краматорске, вошли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащие вооруженных сил незалежной (ВСУ), всего около 30 человек.

«Согласно закрытому приказу, в июле текущего года сформирована объединенная снайперская группа численностью около 30 человек. В состав вошли военнослужащие Центра специальных операций "А" СБУ, а также снайперы третьего отдельного полка специального назначения и 17 бригады ВСУ», - цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Также начальник пресс-службы оперативного командования отметил, что Киев уже выделил из бюджета средства для этого подразделения. В частности, деньги должны пойти на закупку американских снайперских винтовок Remington и Barrett, навигационных планшетов Army SOS и снайперских дальномеров типа Vetronix.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сделал заявление, судя по которому в ООС серьезно готовятся продолжать вооруженное противостояние. Как тогда выяснилось, украинских снайперов для войны в Донбассе готовят инструктора НАТО.