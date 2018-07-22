Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

СЕГОДНЯ 14:43 2018-07-22T14:43:51+03:00

Министры иностранных дел двух стран 22 июля провели переговоры в Дамаске

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев.

Кроме того, как стало известно, в ходе встречи министры подписали еще ряд двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

При этом глава МИД Южной Осетии поблагодарил сирийские власти за признание независимости республики и заявил о намерении Цхинвала развивать отношения с Дамаском в области экономики, политики и культуры. Также Медоев подтвердил, что его страна солидарна с сирийским народом в его борьбе с терроризмом, передает SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая Сирия официально признала независимость Южной Осетии и сообщила о намерении установить дипломатические связи с этой республикой.