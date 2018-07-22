2018-07-22T14:43:51+03:00
В мире

Сирия и Южная Осетия установили дипотношения

Министры иностранных дел двух стран 22 июля провели переговоры в Дамаске
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Министр иностранных дел арабской республики Валид МуаллемМинистр иностранных дел арабской республики Валид МуаллемФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев.

Кроме того, как стало известно, в ходе встречи министры подписали еще ряд двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.

При этом глава МИД Южной Осетии поблагодарил сирийские власти за признание независимости республики и заявил о намерении Цхинвала развивать отношения с Дамаском в области экономики, политики и культуры. Также Медоев подтвердил, что его страна солидарна с сирийским народом в его борьбе с терроризмом, передает SANA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая Сирия официально признала независимость Южной Осетии и сообщила о намерении установить дипломатические связи с этой республикой.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ДНР заявили, что Киев сформировал снайперский отряд в Донбассе
В Госдуме заявили, что Порошенко должен брать пример с боксера Усика
Власти Таиланда потратят $1,3 млн на восстановлении пещеры, из которой спасали детей
Путин заявил, что российский спорт находится на подъеме
Система ПВО авиабазы Хмеймим уничтожила два неизвестных беспилотника
ОНК проверяет сведения об обвиняемом в госизмене мужчине в "Лефортово"
Гройсман предложил присвоить боксеру Усику звание Героя Украины
Белый дом рассекретил запрос ФБР о слежке за экс-советником Трампа
Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов "Белых касок"
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 со спутником Telstar 19V
Убийце журналистов Capital Gazette предъявлены обвинения по 23 пунктам
Кенийский выпускник Стэнфорда три недели жил на улице в Киеве
"Идиотизм": Рябинский прокомментировал слова Порошенко о победе Усика‍