Сирия и Южная Осетия установили дипотношения
В воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений. Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел арабской республики Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев.
Кроме того, как стало известно, в ходе встречи министры подписали еще ряд двухсторонних соглашений в интересах обеих стран.
При этом глава МИД Южной Осетии поблагодарил сирийские власти за признание независимости республики и заявил о намерении Цхинвала развивать отношения с Дамаском в области экономики, политики и культуры. Также Медоев подтвердил, что его страна солидарна с сирийским народом в его борьбе с терроризмом, передает SANA.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце мая Сирия официально признала независимость Южной Осетии и сообщила о намерении установить дипломатические связи с этой республикой.
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