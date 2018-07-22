2018-07-22T15:03:02+03:00
В мире

Глава МИД Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов в мире

Никос Котзиас заявил, что приветствует возможный визит министра иностранных дел РФ в Афины
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД Греции Никос КотзиасМинистр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и глава МИД Греции Никос КотзиасФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что считает российского коллегу Сергея Лаврова одним из лучших мировых дипломатов.

При этом он заверил, что «в любом случае» приветствует возможный визит главы российского внешнеполитического ведомства в Афины. По словам греческого дипломата, Лавров действительно может скоро приехать в Элладу.

Как заметил Котзиас, его коллега сам попросил пригласить его в Грецию. Как выяснилось, глава МИД РФ намерен приехать в Афины, чтобы подготовить поездку греческого премьер-министра Алексиса Ципраса в Москву.

«Сергей Лавров, которого я считаю одним из лучших дипломатов, действующих на международной арене, попросил меня пригласить его, чтобы он приехал в Грецию подготовить поездку господина Ципраса в Москву, куда его пригласили. Я сделал это приглашение, если он хочет - приедет, если не хочет - не приедет», - сказал Никос Котзиас в интервью агентству новостей AMNA.

Кстати, отметим, в последнее время отношения между Москвой и Афинами резко обострились. Как сообщал сайт kp.ru, ранее в июле власти Греции приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд еще двум. Российский МИД в ответ на это вручил греческому послу в Москве Андреасу Фриганасу ноту протеста и пообещал принять ответные меры.

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