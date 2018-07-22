2018-07-22T15:09:44+03:00
В мире

Порошенко уверен, что флаг Украины будет поднят во всех городах Донбасса

Ранее в Киеве рассказали о планах по постепенному захвату территории ЛНР и ДНР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что в будущем национальный флаг его родной страны будет развеваться над всеми расположенными в Донбассе населенными пунктами. Таким заявлением он сопроводил сообщение о том, что ровно четыре года назад войска незалежной вернули под свой контроль такие города, как Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

"Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области", — написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, что ранее в министерстве внутренних дел Украины рассказали о планах по постепенному захвату приграничных территорий Донбасса и последующему продвижению вглубь самопровозглашенных республик.

Пограничников заранее призвали подготовиться к ведению десантно-штурмовых действий и проведению полной реинтеграции Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство незалежной, передает сайт kp.ru.

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