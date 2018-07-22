Президент Ирана - Трампу: "Не играйте с огнем или пожалеете об этом"

СЕГОДНЯ 15:41 2018-07-22T15:41:36+03:00

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Президент Ирана Хасан Роухани посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу отказаться от угроз, которые могут спровоцировать последствия. Такое заявление глава республики сделал в воскресенье, 22 июля, на встрече с представителями дипмиссий страны за рубежом.

"Американцы должны знать, что мир с Ираном является ключом всего мира, а война с Ираном - ключом всех войн. <...> Не играйте с огнем, или вы пожалеете об этом", - сказал Роухани, обращаясь к Трампу.

Он подчеркнул, что иранский народ никогда не будет никому "кланяться", а у грозы лишь объединяют жителей страны и делают их сильнее. Поэтому, по мнению президента, у Вашингтона не получится полностью остановить экспорт нефти из Исламской Республики. Кроме того, Тегеран тоже держит на вооружении несколько вариантов ответных мер. Так, например, рассматривается возможность закрытия Ормузского пролива, передает агентство Tashim.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США планируют с помощью санкций свести продажу нефти Ираном на нет. Все страны, которые продолжат закупать сырье у Тегерана будут облагаться санкциями со стороны Вашингтона. Так, Япония планирует полностью отказаться от импорта иранской нефти уже к октябрю этого года.