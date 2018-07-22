В Осло установили памятник жертвам норвежского националиста Брейвика

СЕГОДНЯ 16:12 2018-07-22T16:12:04+03:00

Политики и обычные жители страны почтили память 77 человек, погибших в июле 2011 года в результате двойного теракта

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В правительственном квартале Осло на площади Юхана Нюгордсволда состоялось торжественное открытие памятника жертвам двойного теракта, совершенного норвежским националистом Андерсом Брейвиком.

Ровно семь лет назад - 22 июля 2011 года, весь мир потрясла страшная бойня на острове Утойя и мощный взрыв в центре столица королевства.

Напомним, что тогда жертвами действий террориста стали 77 человек, еще несколько сотен получили ранения. Большинство погибших были подростками, которые прибыли на остров для участия в ежегодном слете молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, но оказались беспощадно расстреляны Брейвиком.

"Это была атака на нашу демократию. Невинные люди были убиты в попытке оказать влияние на открытость, многообразие и доверие, которые характеризуют норвежское общество", - сказала премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на открытии памятника.

Сам монумент представляет собой прозрачную стену, на которой высечены имена погибших и их возраст. А на примыкающей к ней горизонтальной поверхности рассыпаны кусочки стекла, символизирующие осколки, которые покрыли улицы после взрыва бомбы, сообщает газета Aftenposten.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за совершение двойного теракта Брейвика приговорили высшей мере наказания в королевстве - 21 году лишения свободы. Однако она может продлеваться неограниченное число раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.