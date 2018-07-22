2018-07-22T16:19:46+03:00
Происшествия

При землетрясении на западе Ирана пострадали 20 человек

Подземные толчки ощущались на всей территории провинции Керманшах
Дарья ИВАШКИНА
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Третье за сутки землетрясение произошло в ИранеТретье за сутки землетрясение произошло в ИранеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Третье за сутки землетрясение произошло в Иране. Его магнитуда составила 5,9. При этом подземные толчки ощущались на всей территории провинции Керманшах, что на западе страны.

Эпицентр землетрясения находился в 13-ти километрах от населенного пункта Тазехабад, а очаг стихии залегал на глубине восьми километров, сообщается на сайте Иранского сейсмологического центра.

Причем без пострадавших не обошлось. В результате землетрясения травмы получили не менее 20 человек, передает агентство «Синьхуа».

Стоит отметить, что ранее в воскресенье на юге Ирана произошли два землетрясения магнитудой 4,6 и 5,4. Между тем информация о пострадавших после этих толчков не поступала.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года мощнейшее землетрясение магнитудой 7,3 произошло на ирано-иракской границе. Тогда 330 человек погибли, и еще около 2,8 тысячи получили травмы.

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