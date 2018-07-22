2018-07-22T16:50:41+03:00
Москва

МЧС РФ предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре

Непогода ожидается до 21:00 мск воскресенья
Дарья ИВАШКИНА
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МЧС РФ предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветреМЧС РФ предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветреФото: Михаил ФРОЛОВ
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В воскресенье, 22 июля, МЧС России предупредило жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях. Так, до 21:00 мск в столице ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21:00 часа 22 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.

В связи с этим спасатели рекомендовали москвичам не выходить без надобности из дома и воздержаться от поездок на транспорте. Тем же, кто окажется на улице в момент удара стихии, МЧСовцы посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также держаться подальше от водоемов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили о возможных затруднениях движения транспорта из-за дождей и увеличении аварий. При этом специалисты попросили водителей быть более внимательными на дорогах.

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