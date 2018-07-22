2018-07-22T17:07:40+03:00
Наука

Рогозин объявил о начале создания ракеты «Союз-5»

А следующим проектом «Роскосмоса» станет сверхтяжелая ракета-носитель
Дарья ИВАШКИНА
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинГлава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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В воскресенье, 22 июля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о том, что на российских предприятиях приступили к созданию ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Затем же, по словам руководителя корпорации космической деятельности, начнутся работы по сверхтяжелой ракете-носителю, пуск которой предварительно запланирован на 2027 год.

«РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и НПО "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу», - написал Рогозин в своем Twitter.

При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что работы по новому «Союзу» и сверхтяжелой ракете помогут «мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль». «Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал», - добавил Дмитрий Рогозин.

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