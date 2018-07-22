Стало известно о встречах Бутиной с чиновниками из Федрезерва и Минфина США

СЕГОДНЯ 18:31 2018-07-22T18:31:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 22 июля, в западных СМИ появилась информация о том, что задержанная в США россиянка Мария Бутина в 2015 году встречалась с представителями Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов и американского министерства финансов. В частности, речь идет о занимавшем тогда пост вице-председателя ФРС Стэнли Фишере и замглавы Минфина США Натане Шетесе.

Как стало известно, в апреле 2015 года Бутина прибыла в США в сопровождении заместителя председателя Центробанка РФ Александра Торшина, с которым они приняли участие в отдельных встречах с Фишером и Шетесом. По данным агентства Reuters, в ходе этих бесед обсуждались экономические отношения между Москвой и Вашингтоном в администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ее обвинили «в сговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США». Таким образом, теперь девушке грозит 15 лет тюрьмы.

Между тем в Москве уже не раз заявляли о том, что все обвинения против Бутиной являются необоснованными.