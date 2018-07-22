Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

СЕГОДНЯ 19:25 2018-07-22T19:25:46+03:00

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В воскресенье, 22 июля, Европейский парламент (ЕП) принял решение о заморозке дотаций французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение». Речь идет о деньгах, которые предназначались для финансирования деятельности политической организации и найма сотрудников.

Как стало известно, решение ЕП лишить партию средств к существованию связано с подозрениями в расхищении денег посредством фиктивного трудоустройства. Предполагаемый ущерб, нанесенный таким образом, предварительно оценивается в семь миллионов евро, пишет издание Le journal du dimanche.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее французский суд лишил «Национальное объединение» госфинансирования по делу о растрате средств Европарламента. После этого лидер партии Марин Ле Пен заявила, что ее политическая организация может быть ликвидирована уже в августе 2018 года.