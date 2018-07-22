«Убогий финт»: Валуев прокомментировал слова Порошенко о «символе борьбы» после победы Усика

СЕГОДНЯ 19:49 2018-07-22T19:49:56+03:00

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Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором тот приравнял победу украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» незалежной.

Так, депутат выразил мнение о том, что политизировать спортивное мероприятие неправильно и осудил Порошенко за попытку «набрать очки» на победе Усика. При этом парламентарий считает, что украинец заслуженно одержал верх. Однако, по его словам, это не повод, чтобы «сеять какую-то рознь и кому-то козу показывать».

«Причем явное превосходство советской боксерской школы, которой Александр (Усик) в совершенстве обладает, оно и дало свой результат. А если кто-то на этом хочет политические очки набирать, то это убогий финт, как говорят боксеры», - сказал Валуев.

Также экс-боксер подчеркнул, что бой между Муратом Гассиевым и Александром Усиком в Москве проходил в дружественной атмосфере. При этом, по его словам, на трибунах было очень много людей с украинскими флажками, однако все они просто получали удовольствие от мероприятия. «Более того, когда закончился поединок, ни одного эксцесса не произошло вообще. <…> Спорт только объединяет», - заметил Николай Валуев в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, боксерский поединок между Александром Усиком и Муратом Гассиевым прошел 21 июля в спорткомплексе «Олимпийский» в Москве. Причем судьи единогласно отдали по очкам победу Усику. После этого Порошенко поздравил спортсмена и назвал его победу «символом борьбы» Украины.