Израиль нанес удары по сирийскому Масьяфу

СЕГОДНЯ 20:48 2018-07-22T20:49:16+03:00

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В воскресенье, 22 июля, в Сирии сообщили об очередной атаке израильских военно-воздушных сил (ВВС).

По некоторым данным, авиация еврейского государства нанесла удары по военному объекту, находящемуся в сирийском городе Масьяф, что в провинции Хама. В результате атаки был нанесен только материальный ущерб, передает агентство SANA.

Отметим, это уже не первая атака Израиля в Сирии за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в начале этой недели стало известно о ракетном ударе со стороны еврейского государства по позициям правительственных войск в районе аэропорта Нейраб.

А вот в минувшую субботу, 21 июля, позиции сирийской армии в очередной раз атаковала возглавляемая США коалиция. Самолеты союзников нанесли удар по армейскому объекту в Джабаль Гураб на востоке провинции Хомс. В результате один военный САР погиб, и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 22 июля, самолеты коалиции совершили налет на город Абу-Камаль, расположенный на востоке Сирии на границе с Ираком. Тогда без жертв также не обошлось. Как отмечалось, погибло несколько мирных жителей.