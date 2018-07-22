«Даже хорваты нас посылают»: в Киеве упрекнули Хорватию в неуважении к Украине

СЕГОДНЯ 21:15 2018-07-22T21:15:16+03:00

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Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион упрекнула Хорватию, а заодно и весь мир, в пренебрежительном отношении к Украине.

«Самое страшное - пренебрежительно отношение к нам во всем мире. Если бы в мире нас уважали, то не выгоняли бы игрока за лозунг "Слава Украине". Даже хорваты нас посылают», - сказала националистка.

Также Фарион высказала мнение о том, что хорваты «забывают об историческом прошлом». При этом бывший парламентарий напомнила, что южнославянский народ «переселился на Балканы с территории Западной Украины в IV-VI веках». По ее словам, даже названием своей страны хорваты обязаны украинцам. «Этноним "хорваты" – это же от нашего Хорива», - указала экс-нардеп в эфире украинских СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, скандал разразился после победы Хорватии над сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил с 14 июня по 15 июля в нашей стране. Дело в том, что в сети появилось видео, на котором хорватский футболист Домагой Вида кричит «Слава Украине». В итоге ФИФА вынесла предупреждение спортсмену, а опубликовавшего ролик Огнена Вукоевича отстранили от работы в сборной и оштрафовали на 15 тысяч франков.