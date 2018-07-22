2018-07-22T21:37:31+03:00
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и эвакуацию «Белых касок»

Министр иностранных дел РФ 22 июля провел телефонный разговор с иорданским коллегой Айманом Сафади
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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В воскресенье, 22 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с иорданским коллегой Айманом Сафади. В частности, в ходе состоявшейся беседы дипломаты обсудили ситуацию в Сирии, а также эвакуацию членов организации «Белые каски» с территории арабской республики.

«Сафади, в частности, информировал о прибытии в Иорданию членов так называемой неправительственной организации «Белые каски», которые после краткого пребывания будут перенаправлены в ряд западных стран», - уточняется на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Кроме того, в ходе разговора Лавров заявил, что в настоящее время важно помочь Дамаску восстановить страну после войны и содействовать скорейшему возвращению беженцев в арабскую республику. При этом Сафади «высоко оценил российские усилия по содействию возврату сирийцев на родину» и заявил о готовности Иордании к «взаимодействию для решения связанных с этим проблем».

Кстати, напомним об эвакуации «Белых касок». Как сообщал сайт kp.ru, ранее в воскресенье появилась информация о том, что Израиль эвакуировал из САР около 800 членов этой организации, известной своими постановочными видеороликами о «химатаках» и связями с террористами. При этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху отметил, что вывезти так называемых волонтеров из арабской республики он решил, так как об этом его просил ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп.

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