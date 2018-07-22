Евгения Медведева заявила, что канадский тренер открыл ей «абсолютно новый мир»

СЕГОДНЯ 21:58 2018-07-22T21:58:25+03:00

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Российская фигуристка Евгения Медведева, переехавшая в Канаду после Олимпийских игр в Пхенчхане, рассказала о работе со своим новым тренером Брайаном Орсером. Как призналась спортсменка, канадский специалист открыл ей новый мир фигурного катания.

«Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда конек направить. Я даже представить не могла, что так можно», - сказала Медведева во время шоу Dreams on Ice, запись которого опубликована на странице болельщиков команды Орсера в Instagram.

Также двукратный серебряный призер Олимпийских игр отметила, что наступающий сезон для нее будет полон перемен. По словам фигуристки, она не хочет стоять на месте и планирует «максимально дополнить и преобразить свой образ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Евгения Медведева перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она заняла второе место. Так, в мае она официально объявила о своем решении переехать в Канаду и работать с новым тренером.