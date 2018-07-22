2018-07-22T22:41:24+03:00
Общество

ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тысяч заключенных

Причем после пересчета выйти из исправительных учреждений смогут 14 тысяч человек
Дарья ИВАШКИНА
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ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тысяч заключенныхФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тысяч заключенныхФото: Игорь МОРОЗОВ
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‍В июле в России вступил в силу закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии. В связи с этим, как отметил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, в настоящее время необходимо пересчитать сроки для 100 тысяч человек.

«Сейчас в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы) отбывают наказание 487,7 тысячи человек, из них подпадают под действие закона около 100 тысяч. Получается, что каждый пятый», - сказал Максименко.

При этом замглавы ФСИН подчеркнул, что после пересчета выйти из исправительных учреждений смогут 14 тысяч человек. Что касается всех остальных заключенных, попадающих под действие нового закона, то у большинства из них будет сокращен срок наказания.

«В соответствии с новым федеральным законом у части осужденных будет просто смягчено наказание в виде снижения срока. Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тысяч человек», - заявил Валерий Максименко в интервью «МК».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с недавних пор в России один день, проведенный под стражей в следственном изоляторе, равен полутора дням в колонии. Соответствующий закон 3 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

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