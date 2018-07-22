2018-07-22T23:02:48+03:00
Спорт

«Чувствую проявление расизма и неуважения»: Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии

По словам спортсмена, Немецкий футбольный союз «эгоистично ввергает его в политическую пропаганду»
Дарья ИВАШКИНА
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Месут Озил на майской встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом ЭрдоганомМесут Озил на майской встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом ЭрдоганомФото: REUTERS
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Полузащитник Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу. По словам 29-летнего спортсмена, он решил больше не выступать за немецкую команду, так как столкнулся с «проявлениями неуважения и расизма» после майской встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«С тяжелым сердцем после серьезных размышлений в связи с последними событиями я принял решение, что не буду больше играть за Германию на международном уровне, потому что чувствую проявление расизма и неуважения», - написал Озил в Twitter.

В своем заявлении спортсмен также высказывает мнение о том, что высокопоставленные чиновники в Немецком футбольном союзе (DFB) «не уважают его турецкие корни и эгоистично ввергают его в политическую пропаганду». «Отношение со стороны DFB и многих других вынудило меня перестать хотеть носить футболку сборной Германии», - добавил Месут Озил.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Озил выступал за сборную Германии с 2009 года, став в ее составе чемпионом мира в Бразилии в 2014 году. В составе немецкой команды он провел 92 матча и забил 23 мяча. А в 2015 году Месут Озил был признан лучшим футболистом сборной ФРГ.

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