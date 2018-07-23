Будущая родственница жены принца Гарри Меган Маркл попала в тюрьму

СЕГОДНЯ 01:44 2018-07-23T01:59:40+03:00

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Невеста сводного брата породнившейся с британской королевской семьей американками Меган Маркл, которая после свадьбы с принцем Гарри стала герцогиней Сассекской, попала в тюрьму. Избранница Томаса Маркла-младшего — 37-летняя Дарлин Блаунт — арестована полицией штата Орегон по обвинению в нападении и домашнем насилии.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на неназванный источник, рассказавший изданию, что будущая родственница супруги принца Гарри была арестована в пятницу, а уже в субботу, 21 июля, за нее внесли залог. Дарлин Блаунт живет со сводным братом Меган по отцу, 51-летним Томасом Марклом-младшим, в городе Грантс-Пасс. Именно в их дом вечером 20 июля и вызывали позицию.

Отмечается, что парочка не впервые попадает в поле зрения правоохранительных органов. Так, в новогоднюю ночь Дарлин Блаунт сама звонила в службу спасения 911 и просила приехать, сообщив о странном поведении своего жениха: он, мол, очень пьян, устроил ей сцену ревности и теперь сам себе наносит удары. Тогда женщину тоже заподозрили в домашнем насилии, хоть та утверждала, что боится сожителя, потому что он мужчина крупный и явно не в себе.

Теперь ей грозит тюремное заключение сроком до года или год или штраф в размере 6,25 тысячи долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. «Комсомолка» выбрала самые яркие моменты королевской свадьбы.

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