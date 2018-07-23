Истребитель F-16 перехватил небольшой самолет над резиденцией Трампа в Нью-Джерси

СЕГОДНЯ 02:57 2018-07-23T03:11:31+03:00

Дональд Трамп прилетел в Нью-Джерси, где он часто проводит выходные в Бедминстере Фото: REUTERS

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В ночь на воскресенье, 22 июля, американский истребитель F-16 поднимался на перехват небольшого самолета, замеченного над гольф-клубом в Бедминстере (штат Нью-Джерси), который принадлежит президенту США Дональду Трампу.

Об этом со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс сообщает агентство Associated Press. Самолет, нарушивший границу бесполетной зоны в районе президентской резиденции, выпроводили из запретного воздушного пространства и посадили в аэропорту Питтстауна, где его пилота уже поджидали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина был задержан и допрошен. Отмечается, что стражи порядка не сочли его представляющим угрозу.

Дональд Трамп провел эти выходные в Нью-Джерси, куда он прилетел в пятницу вечером, и намерен вернуться в Вашингтон в воскресенье.

К слову, ранее сайт kp.ru писал об американце по имени Джозеф Янг, который прокрался мимо охраны в личный кабинет президента США в его флоридской резиденции Мар-а-Лаго и сделать селфи на фоне портрета миллиардера-республиканца. Снимок, опубликованный им в Интернете, вызвал бурную реакцию в соцсетях.