Погода в Москве на 23 июля 2018 года: ожидается до 25 градусов тепла

23 Июль 07:11 2018-07-23T07:11:25+03:00

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 23 июля 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь в Москве на понедельник, 23 июля 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +23 до +25 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник, 24 июля, температура воздуха составит 16...18 градусов тепла, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Днем — от 24 до 26 градусов выше нуля, облачно, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В ночь на среду, 25 июля, вероятность дождя сохранится. Температура воздуха составит от 18 до 20 градусов со знаком «плюс», днем — от 27 до 29 градусов. Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что на непогода в Москве продержится до конца минувшей недели. Ожидается затруднение движения транспорта и увеличение аварий.