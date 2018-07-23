2018-07-23T07:43:58+03:00
В мире

Киберкомандование США создало рабочую группу по противодействию угрозе РФ

Об этом сообщил глава Киберкомандования ВС США Пол Накасоне, не уточнив, что именно представляет из себя эта структура
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол НакасонеГлава Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол НакасонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Киберкомандования ВС США и руководитель Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне заявил, что в рамках командования создана рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве.

"Я основал российскую группу, небольшую российскую группу. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это очевидно соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра (внутренней безопасности) и администрации", - заявил Накасоне на форуме по вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Он не уточнил, что именно представляет из себя новая структура, передает ТАСС.

Напомним, американские спецслужбы приписывают России вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на избирательный процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В Москве подобные обвинения отрицают.

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