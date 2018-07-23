Киберкомандование США создало рабочую группу по противодействию угрозе РФ
Глава Киберкомандования ВС США и руководитель Агентства национальной безопасности генерал-лейтенант Пол Накасоне заявил, что в рамках командования создана рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве.
"Я основал российскую группу, небольшую российскую группу. Это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года. Это очевидно соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра (внутренней безопасности) и администрации", - заявил Накасоне на форуме по вопросам безопасности в Аспене, штат Колорадо.
Он не уточнил, что именно представляет из себя новая структура, передает ТАСС.
Напомним, американские спецслужбы приписывают России вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на избирательный процесс занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В Москве подобные обвинения отрицают.