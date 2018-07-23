2018-07-23T08:42:13+03:00
В мире

В Аргентине экстренную посадку совершил самолет с главой МВФ на борту

Кристин Лагард направлялась в США после встречи «финансовой G20» в Буэнос-Айресе
Екатерина БОЛГОВА
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин ЛагардДиректор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин ЛагардФото: REUTERS
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В Аргентине экстренную посадку совершил самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Как сообщает издание Clarin, причиной аварийной посадки лайнера стала разгерметизация салона. Самолет направлялся из Буэнос-Айреса в США. Лагард принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Во время открытия мероприятия Лагард заявила, что торговые ограничения, введенные Соединенными Штатми в отношении Китая и России, могут стать причиной снижения мирового ВВП на 1,5%.

Как сообщал сайт kp.ru, по итогам встречи «финансовой G20» было выпущено коммюнике, в котором перечислены основные краткосрочные и среднесрочные риски для мировой экономики: финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и политике, неравенство и слабый структурный рост.

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