В Аргентине экстренную посадку совершил самолет с главой МВФ на борту
В Аргентине экстренную посадку совершил самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Как сообщает издание Clarin, причиной аварийной посадки лайнера стала разгерметизация салона. Самолет направлялся из Буэнос-Айреса в США. Лагард принимала участие во встрече министров финансов и глав центральных банков стран «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.
Во время открытия мероприятия Лагард заявила, что торговые ограничения, введенные Соединенными Штатми в отношении Китая и России, могут стать причиной снижения мирового ВВП на 1,5%.
Как сообщал сайт kp.ru, по итогам встречи «финансовой G20» было выпущено коммюнике, в котором перечислены основные краткосрочные и среднесрочные риски для мировой экономики: финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и политике, неравенство и слабый структурный рост.