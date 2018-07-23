2018-07-23T09:33:24+03:00
В мире

Помпео: руководство Ирана напоминает мафию больше, чем правительство

Госсекретарь США обвинил в коррупции духовного лидера аятоллу Али Хаменеи
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил руководство Ирана с мафией, обвинив в коррупции духовного лидера аятоллу Али Хаменеи.

"Уровень коррупции среди лидеров показывает, что руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство", - сказал Помпео, выступая в библиотеке экс-президента США Рональда Рейгана в округе Вентура, штат Калифорния.

Глава Госдепартамента заявил, что у аятоллы есть собственный хедж-фонд.

"Немногие знают, что у аятоллы Хаменеи есть свой, не проходящий в бухгалтерском учете хедж-фонд... с 95 млн долларов. Этот фонд как бы ниспослан свыше, не облагается налогами и используется для финансирования КСИР", - сказал госсекретарь, имея в виду Корпус стражей исламской революции.

Помпео также раскритиковал руководство ИРИ и обвинил его в нарушении прав человека, преследовании и расправам над инакомыслящими. На седьмой минуте его выступление прервали женские крики: "Администрация Трампа убивает наших детей!", их заглушили через пару минут люди, скандировавшие: "США", передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп предупредил Роухани о последствиях в случае угроз в адрес США
В Аргентине экстренную посадку совершил самолет с главой МВФ на борту
В Великобритании назвали ЧМ-2018 лучшим в истории
Росстат зафиксировал снижение уровня бедности в стране
Страны G20 определили риски для мировой экономики
Киберкомандование США создало рабочую группу по противодействию угрозе РФ
После интервью с Путиным ведущий телеканала Fox News провел отпуск в России
Неизвестный открыл огонь по людям в Торонто, есть раненые
Погода в Москве на 23 июля 2018 года: ожидается до 25 градусов тепла
Почти половину «Белых касок» вывезти из Сирии не удалось
Британские сыщики показали свидетелям снимок предполагаемого отравителя Скрипалей
Арестованного сотрудника ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных данных стране НАТО
Госдеп США приветствует эвакуацию «Белых касок» и их семей из Сирии
«Это просто большая выдумка»: Трамп вновь высказался по поводу «российского вмешательства»
Глава МИД Канады поблагодарила всех, кто участвовал в вывозе «Белых касок» из Сирии
Полиция Бразилии арестовала сбежавшего после смерти пациентки пластического хирурга
Истребитель F-16 перехватил небольшой самолет над резиденцией Трампа в Нью-Джерси
Мария Бутина рассказала американским сенаторам о финансовой поддержке от российского бизнесмена
Будущая родственница жены принца Гарри Меган Маркл попала в тюрьму
Германия приютит восемь активистов «Белых касок» с семьями
Посол США в Москве не собирается уходить в отставку
После видео с избиением заключенного 17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы