Помпео: руководство Ирана напоминает мафию больше, чем правительство

СЕГОДНЯ 09:33 2018-07-23T09:33:24+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео сравнил руководство Ирана с мафией, обвинив в коррупции духовного лидера аятоллу Али Хаменеи.

"Уровень коррупции среди лидеров показывает, что руководство Ирана, скорее, напоминает мафию, чем правительство", - сказал Помпео, выступая в библиотеке экс-президента США Рональда Рейгана в округе Вентура, штат Калифорния.

Глава Госдепартамента заявил, что у аятоллы есть собственный хедж-фонд.

"Немногие знают, что у аятоллы Хаменеи есть свой, не проходящий в бухгалтерском учете хедж-фонд... с 95 млн долларов. Этот фонд как бы ниспослан свыше, не облагается налогами и используется для финансирования КСИР", - сказал госсекретарь, имея в виду Корпус стражей исламской революции.

Помпео также раскритиковал руководство ИРИ и обвинил его в нарушении прав человека, преследовании и расправам над инакомыслящими. На седьмой минуте его выступление прервали женские крики: "Администрация Трампа убивает наших детей!", их заглушили через пару минут люди, скандировавшие: "США", передает ТАСС.