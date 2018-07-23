2018-07-23T10:05:47+03:00
Экономика

Объем валютных вкладов россиян сократился

Снижение доли депозитов в иностранной валюте позволяет добиться ускорения экономики
Екатерина БОЛГОВА
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Россияне сократили вложения в доллары и евроРоссияне сократили вложения в доллары и евроФото: REUTERS
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Центробанк сообщил, что в 2017 году объем валютных вкладов россиян сократился на 6,4 млрд долларов. При этом депозиты в рублях увеличились на 1 трлн рублей.

По мнению экспертов, причинами такой ситуации стали рост доверия к рублю и более высокие ставки для таких вкладов. Специалисты полагают, что такой тренд положительно отразится на российской экономической системе, поскольку национальная валюта дает больше рычагов управления финансами, позволяет добиться более высоких темпов роста, уменьшить влияние кризиса, снижать инфляцию и безработицу.

Так, на 1 июня объем вкладов россиян в отечественных банках составил 26,7 трлн рублей, из них 21,2 трлн - рублевые вклады, а 5,5 трлн — валютные. Получается, что доля валютных вкладов сократилась с 28,4 до 20,6%.

«Наибольшие оттоки валютных вкладов были зафиксированы в апреле и мае — $3,2 млрд и $1,5 млрд соответственно, — отметил начальник аналитического управления УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Воробьев, пишут «Известия».

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