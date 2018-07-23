2018-07-23T10:27:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Вице-президент РФС отметил рост интереса к футболу после ЧМ-2018

По словам Сергея Прядкина, главная задача сейчас - грамотно использовать наследие чемпионата
Екатерина БОЛГОВА
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После чемпионата мира интерес зрителей к футболу в России вырос во много разПосле чемпионата мира интерес зрителей к футболу в России вырос во много разФото: REUTERS
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что после чемпионата мира интерес зрителей к футболу в России вырос во много раз.

«Турнир сыграл огромную позитивную роль для подъема интереса к футболу в нашей стране как у рядовых болельщиков, так и у политиков и руководителей разного уровня. И самое главное — к игре приобщилось молодое поколение: мы видим, сколько присутствует на трибунах детей, подростков. Всё это даст серьезный импульс к развитию спорта в целом», - сказал Прядкин в интервью «Известиям».

Он отметил, что в настоящее время самая главная задача - грамотно использовать наследие чемпионата.

«Самая главная задача, о которой неоднократно говорил вице-премьер правительства, президент РФС Виталий Мутко, — сохранить то, чего мы добились, грамотно использовать наследие чемпионата — все 12 арен. Регулярно проходят совещания, мы взаимодействуем с Минспортом по этой теме. Более того, пока шел чемпионат мира, мы тоже готовились, проводили в лиге реформу», - добавил глава РПЛ.

По его словам, есть планы сохранить не только новые стадионы, но и техническое оборудование, временные конструкции вокруг арен — первый периметр, где проверяли билеты и FAN ID. Кроме того, ЧМ-2018 оставил после себя и нематериальное наследие.

«В рамках стратегии мы ввели новую должность — матч-менеджер. Это человек, который будет заниматься организацией матчей на высочайшем уровне. Мы берем то хорошее, что осталось нам от замечательного чемпионата мира», - заключил Прядкин.

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Уже неделю мы учимся жить без чемпионата мира. Привыкаем, что бесшабашные латиноамериканцы исчезли с улиц российских городов, а вечером безуспешно переключаем с канала на канал, в поисках футбола. И вспоминаем, как это было (подробности).

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