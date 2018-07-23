Следственный комитет возбудил дело против генпрокуроров и судей Литвы

СЕГОДНЯ 11:24 2018-07-23T11:25:09+03:00

По данным СК РФ, с 2006 года генпрокуратура и суд Литвы ведут уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против генпрокуроров и судей Литвы, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, с 2006 года должностные лица литовской генеральной прокуратуры и суда ведут уголовное преследование 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, большая часть которых является российскими гражданами.

"Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц генеральной прокуратуры и суда Литовской Республики. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 299 УК РФ "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности", — рассказала Петренко.

Она добавила, что прокурор департамента по расследованию организованных преступлений и коррупции ГП Литвы и другие должностные лица ведомства приняли процессуальные решения в отношении россиян, в соответствии с которыми они подозреваются в совершении преступлений во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. По данным литовской стороны, по вине советских военнослужащих во время беспорядков погибли 14 человек, более 700 человек пострадали.

"Среди инкриминируемых им деяний — создание и участие в организованной группе в целях ограничения суверенных полномочий Литовского государства, свержения законно сформированной власти Литвы и другие преступления", — уточняет Петренко.

В настоящее время материалы указанного дела рассматриваются по существу в литовском суде.