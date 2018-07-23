2018-07-23T11:50:49+03:00
Экономика

Глава Минсельхоза предложил меры для развития виноделия в России

Речь идет не только о стимулировании продаж в магазинах и ресторанах, но и о продвижении напитков на воздушном и наземном транспорте, в госкомпаниях и органах власти
Екатерина БОЛГОВА
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Минсельхоза разработал меры для развития виноделия в РоссииМинсельхоза разработал меры для развития виноделия в РоссииФото: REUTERS
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Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев направил предложения по развитию виноделия в стране в адрес первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Речь идет не только о стимулировании продаж в магазинах и ресторанах, но и о продвижении отечественных напитков на воздушном и наземном транспорте, в государственных компаниях и органах власти.

В документе отмечается, что в этой отрасли есть несколько системных проблем, сдерживающих реализацию потенциала. Прежде всего, это высокая зависимость от импорта сырья для изготовления вина (более 53%), недостаток отечественного качественного посадочного материала винограда. В общем объеме розничных продаж также высока доля импорта винодельческой продукции: на зарубежное тихое вино приходится 50%, на игристое — 21%.

По мнению Патрушева, назрела необходимость назвать новые приоритеты в виноградарстве и виноделии. Так, предлагается сформировать дополнительные стимулы и благоприятные условия для отечественных производителей. К примеру, предлагается стимулировать продажи не только в магазинах и ресторанах, но и на воздушном и наземном транспорте, магазинах беспошлинной торговли, в госкомпаниях и органах власти, учреждениях культуры.

Также среди предлагаемых мер - стабильное выделение средств господдержки на закладку и уход за виноградниками в объеме порядка 3,5 млрд рублей в год, в том числе за счет поступления средств от сбора акцизов, пишут «Известия».

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