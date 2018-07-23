Глава Минсельхоза предложил меры для развития виноделия в России

СЕГОДНЯ 11:50 2018-07-23T11:50:49+03:00

Речь идет не только о стимулировании продаж в магазинах и ресторанах, но и о продвижении напитков на воздушном и наземном транспорте, в госкомпаниях и органах власти

Изменить размер текста: A A

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев направил предложения по развитию виноделия в стране в адрес первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Речь идет не только о стимулировании продаж в магазинах и ресторанах, но и о продвижении отечественных напитков на воздушном и наземном транспорте, в государственных компаниях и органах власти.

В документе отмечается, что в этой отрасли есть несколько системных проблем, сдерживающих реализацию потенциала. Прежде всего, это высокая зависимость от импорта сырья для изготовления вина (более 53%), недостаток отечественного качественного посадочного материала винограда. В общем объеме розничных продаж также высока доля импорта винодельческой продукции: на зарубежное тихое вино приходится 50%, на игристое — 21%.

По мнению Патрушева, назрела необходимость назвать новые приоритеты в виноградарстве и виноделии. Так, предлагается сформировать дополнительные стимулы и благоприятные условия для отечественных производителей. К примеру, предлагается стимулировать продажи не только в магазинах и ресторанах, но и на воздушном и наземном транспорте, магазинах беспошлинной торговли, в госкомпаниях и органах власти, учреждениях культуры.

Также среди предлагаемых мер - стабильное выделение средств господдержки на закладку и уход за виноградниками в объеме порядка 3,5 млрд рублей в год, в том числе за счет поступления средств от сбора акцизов, пишут «Известия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские вина: правительство готовит новые меры поддержки отрасли

Государство начало активно помогать отрасли еще с 2015 года, однако большого ажиотажа среди покупателей пока не видно. Потребители предпочитают иностранное вино. «Комсомолка» решила разобраться в причинах недоверия отечественной лозе (подробности).