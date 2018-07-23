В Сирии несколько тысяч боевиков решили покинуть провинцию Эль-Кунейтра

СЕГОДНЯ 12:49 2018-07-23T12:49:39+03:00

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Несколько тысяч боевиков согласились добровольно покинуть населенные пункты в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом рассказал представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Покинуть населенные пункты в провинции Эль-Кунейтра согласились несколько тысяч человек. Непримиримые боевики выходят вместе с семьями», - заявил представитель ЦПВС.

Сложившие оружие и решившие покинуть подконтрольные правительственным войскам территории боевики направятся на север страны - в Идлиб. Они могу взять с собой пистолет и один автомат на взрослого члена семьи. Другое оружие изымается.

По условиям объявленного перемирия, боевики вооруженной оппозиции в провинции Эль-Кунейтра могут отправиться со своими семьями в Идлиб. Выход боевиков стартовал 20 июля 2018 года, передает сайт телеканала «Звезда».