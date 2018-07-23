Рэпера 6ix9ine избили и похитили вооруженные грабители

СЕГОДНЯ 13:18 2018-07-23T13:18:38+03:00

Похитители держали рэпера 6ix9ine в заложниках, требуя от его девушки вынести из дома ценные вещи и передать им

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Рэпера 6ix9ine, настоящее имя которого - Даниэль Эрнандес, избили и похитили вооруженные грабители. Его держали в заложниках в Нью-Йорке, требуя от его девушки вынести из дома ценные вещи и передать им.

Как сообщает портал TMZ со ссылкой на источники, похитители забрали драгоценности на 750 тысяч долларов, а также около 20 тысяч долларов наличными. Получив ценности, грабители не отпустили 22-летнего музыканта, а повезли в неизвестном направлении, но тот сумел выбраться из машины.

После этого рэпер обратился в полицию, а затем его положили в больницу. Позже молодой музыкант 6ix9ine отказался сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять им сведения о случившемся.

Даниэль Эрнандес выступал под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69. В социальных сетях он провозгласил себя «королем Нью-Йорка» и «неприкасаемым». Он заявлял, что его никто не смеет тронуть.