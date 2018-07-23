2018-07-23T13:31:40+03:00
Политика

Нетаньяху встретится с Лавровым и главой Генштаба РФ

Израильский премьер отметил, что на встрече стороны обсудят ситуацию в Сирии
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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В понедельник, 23 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом Нетаньяху сообщил на еженедельном заседании правительства Израиля.

«Я встречусь сегодня с российской делегацией во главе с министром иностранных Лавровым и начальником Генштаба РФ Герасимовым в соответствии с договоренностью с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым я говорил по телефону несколько дней назад», -заявил Нетаньяху.

Он отметил, что на встрече планируется обсуждение региональной проблематики, прежде всего - ситуации в Сирии.

Глава правительства Израиля также подтвердил, что страна "настаивает на выполнении соглашения о разделении сил с Сирией от 1974 года таким образом, каким оно выполнялось на протяжении десятилетий до начала гражданской войны в Сирии".

По его словам, Израиль по-прежнему будет выступать против «попыток Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии», передает ТАСС.

Напомним, 11 июля Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве и назвал этот контакт «очень важным».

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