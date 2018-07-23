2018-07-23T14:16:17+03:00
Политика

Путин обсудил по телефону с Назарбаевым подготовку пятого Каспийского саммита

Президент Казахстана также поздравил российского коллегу с успешным проведением чемпионата мира по футболу
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 23 июля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В частности, лидеры двух стран обсудили подготовку к пятому Каспийскому саммиту, который пройдет 12 августа в городе Актау.

"Обсуждены некоторые вопросы дальнейшего развития взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, а также ход подготовки к предстоящему в августе в Актау пятому Каспийскому саммиту", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Президент Казахстана также поздравил российского коллегу с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу 2018 года. Также президенты обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что саммит прикаспийских государств пройдет в Казахстане в августе 2018 года.

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