2018-07-23T14:17:21+03:00
Политика

Карасин опроверг информацию о планах обсудить референдум в Донбассе в Берлине

В конце этой недели в столице Германии пройдет встреча политдиректоров «нормандской четверки»
Дарья ИВАШКИНАВалерия ЛЫСЕНКО
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Замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Фото: Глеб ЩелкуновЗамглавы МИД РФ Григорий Карасин. Фото: Глеб Щелкунов
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Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин Карасин в эфире Радио «Комсомольская правда» опроверг информацию о планах обсудить референдум в Донбассе на встрече политдиректоров «нормандской четверки», которая пройдет в конце этой недели в Берлине.

Как заметил дипломат, о дискуссии на тему референдума на востоке Украины он ничего не говорил. По его словам, участники предстоящей встречи будут обсуждать лишь реализацию минских договоренностей.

- Я говорил о том, что там будет обсуждаться реализация минских договоренностей, - сказал Карасин.

- Референдум в Донбассе не входит в эту тему?

- Мы соберемся и подумаем, как это все совместить. Но комментировать я это не буду, - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее американские СМИ распространили информацию о том, что в ходе саммита Россия - США президент нашей страны Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум в Донбассе об определении отношений с Киевом. По некоторым данным, хозяин Белого дома не стал сразу отказываться от этой идеи и взял паузу на обсуждение.

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