2018-07-23T17:01:54+03:00
Политика

Путин обсудил с премьером Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС

Глава нашего государства 23 июля провел телефонный разговор с Николом Пашиняном
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 23 июля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, в ходе состоявшейся беседы политики обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, стороны поговорили и об отношениях между Москвой и Ереваном.

«Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 мая состоялась первая личная встреча российского лидера Владимира Путина с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры прошли на полях саммита ЕАЭС в Сочи. Тогда политики обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня» и актуальные вопросы региональной безопасности.

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