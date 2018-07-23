Путин обсудил с премьером Армении взаимодействие в рамках ЕАЭС

СЕГОДНЯ 17:01 2018-07-23T17:01:54+03:00

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В понедельник, 23 июля, президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В частности, в ходе состоявшейся беседы политики обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, стороны поговорили и об отношениях между Москвой и Ереваном.

«Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили вопросы, касающиеся Евразийского экономического союза и двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 14 мая состоялась первая личная встреча российского лидера Владимира Путина с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры прошли на полях саммита ЕАЭС в Сочи. Тогда политики обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня» и актуальные вопросы региональной безопасности.