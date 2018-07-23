2018-07-23T17:40:21+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Отец Дениса Черышева прокомментировал возможный уход футболиста в «Барселону»

После четырех голов на мундиале Черышев взлетел в цене, подорожав с €3 млн до €8 млн
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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С 4 голами он входит в число лучших бомбардиров турнира.С 4 голами он входит в число лучших бомбардиров турнира.Фото: REUTERS
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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к своему сыну.

Он отметил, что факт того, что Денис является приемником «Реала», не станет проблемой в вопросе возможного его трансфера в «Барселону - сообщает Федеральное Агентство Новостей.

"Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу." - отметил Дмитрий.

Накануне испанское издание Don Balon сообщило, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде лично выразил заинтересованность в подписании контракта с перспективным 27-летним россиянином.

Напомним, контракт Черышева с «Вильярреалом» рассчитан до 2021 года. На ЧМ-2018 в составе сборной России он дошел до 1/4 финала, проведя пять матчей. С 4 голами он входит в число лучших бомбардиров турнира. Талантливый футболист оценивается Transfermarkt в 8 миллионов евро.

КСТАТИ

Тренер ФК «Барселона» попросил купить Дениса Черышева в свою команду

На прошедшем чемпионате мира футболист стал настоящей звездой, забив четыре гола в пяти матчах (подробности)

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