Отец Дениса Черышева прокомментировал возможный уход футболиста в «Барселону»

СЕГОДНЯ 17:40 2018-07-23T17:40:21+03:00

С 4 голами он входит в число лучших бомбардиров турнира. Фото: REUTERS

После четырех голов на мундиале Черышев взлетел в цене, подорожав с €3 млн до €8 млн

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к своему сыну.

Он отметил, что факт того, что Денис является приемником «Реала», не станет проблемой в вопросе возможного его трансфера в «Барселону - сообщает Федеральное Агентство Новостей.

"Пока об интересе знаю только из СМИ, честно говоря. Со мной никто не связывался. Издание, которое об этом сообщило — не желтое, но пока рассуждать на эту тему не могу." - отметил Дмитрий.

Накануне испанское издание Don Balon сообщило, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде лично выразил заинтересованность в подписании контракта с перспективным 27-летним россиянином.

Напомним, контракт Черышева с «Вильярреалом» рассчитан до 2021 года. На ЧМ-2018 в составе сборной России он дошел до 1/4 финала, проведя пять матчей. С 4 голами он входит в число лучших бомбардиров турнира. Талантливый футболист оценивается Transfermarkt в 8 миллионов евро.

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