"Знак свыше": 100-килограммовый камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме

СЕГОДНЯ 18:11 2018-07-23T18:13:19+03:00

Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал Фото: twitter.com/yizhar_hess

Камень раскололся рядом с одной из молившихся на месте женщин [видео]

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В одном из популярнейших туристических мест Израиля - молитвенной площадке у Стены Плача - обрушился каменный блок весом более 100 килограмм. Причиной инцидента могла стать влага или рост растений, находящихся между камней.

Мэр Иерусалима Нир Баркат уже потребовал расширить инспекции ответственных служб, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение памятника. Сам мэр расченил случившееся как чудо.

"Камень весом в сто килограммов упал рядом с молящимися, но никто не пострадал" - приводит комментарии мэрии РИА Новости

100-килограммовый булыжник выпал из Стены Плача.

Прибывшие к Стене Плача сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.

Стена Плача — символ веры многих поколений евреев в возрождение Храма, место паломничества и молитв. Самый ранний источник, связывающий евреев со Стеной, датируется IV веком нашей эры. Молитвенные площадки для мужчин и женщин разделены. У верующих существует обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с просьбами и молитвами. Сама она состоит из огромных каменных блоков, которые никак не скреплены между собой.