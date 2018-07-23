Трамп заявил, что не пошел на уступки во время встречи с Путиным

СЕГОДНЯ 18:11 2018-07-23T18:11:39+03:00

Президент России Владимир Путин (справа) и американский лидер Дональд Трамп во время встречи в Хельсинки Фото: REUTERS

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В понедельник, 23 июля, президент США Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал свою встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, состоявшуюся 16 июля в столице Финляндии. В частности, он заверил, что не поступился американскими национальными интересами на саммите в Хельсинки. Как подчеркнул хозяин Белого дома, в ходе переговоров обсуждались «будущие выгоды для обеих стран».

«Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все сдал, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран», - написал Трамп в своем Twitter.

При этом американский лидер отметил, что нашел общий язык с главой нашего государства. «Кроме того, мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ!» - добавил политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Она прошла в Президентском дворце. Тогда главы государств обсудили вопросы двусторонних и международных отношений.