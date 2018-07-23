2018-07-23T19:46:27+03:00
Сочные новости

Первые снимки смартфона от Илона Маска появились в сети #сочныеновости

По некоторым данным, устройство будет иметь название Quadra
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Twitter/@gizchinaФото: Twitter/@gizchina
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В сети появились первые фотографии смартфона от компании Tesla, основателем которой является американский миллиардер Илон Маск. Речь идет о снимках передней и задней панелей будущего гаджета, который, по некоторым данным, будет иметь название Quadra.

Судя по фото, опубликованным на портале GizChina, у устройства будет безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под динамик и фронтальную камеру. На задней же панели можно увидеть крупный логотип Tesla, а также вырезы под двойную камеру и главный динамик.

Стоит отметить, что первые сообщения о создании Quadra появились еще в ноябре прошлого год. Однако предполагаемая стоимость смартфона и его технические характеристики пока озвучены не были.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Илон Маск обнаружил шпиона в Tesla. Предполагается, что служащий совершал «прямые изменения кода» в производственной системе и отправлял третьим лицам «большие объемы конфиденциальных данных».

Сочные новости.

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