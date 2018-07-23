Канадский премьер Трюдо принес соболезнования в связи со стрельбой в Торонто

СЕГОДНЯ 19:18 2018-07-23T19:18:56+03:00

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека, и еще 12 пострадали

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на стрельбу, которая произошла в воскресенье вечером, 22 июля, на проспекте Дэнфорт в Торонто. Так, политик выразил соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Мои мысли со всеми, кого затронула ужасная трагедия в Торонто, желаю пострадавшим полного выздоровления. Жители Торонто сильны, выносливы и храбры - и мы будем с вами, чтобы поддержать вас в это тяжелое время», - написал премьер в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск) 29-летний мужчина открыл огонь по людям в Торонто. Прибывшие на место происшествия стражи порядка ликвидировали стрелка. Однако к тому времени он уже успел ранить более 10 прохожих, причем некоторых - смертельно. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, и еще 12 пострадали.