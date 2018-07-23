2018-07-23T19:39:53+03:00
Общество

Москалькова попросила посла США помочь с посещением Ярошенко и Бута

Омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу состояния здоровья осужденного в Соединенных Штатах российского летчика
Дарья ИВАШКИНА
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Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Станислав Красильников/ТАССУполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой помочь ей посетить российского летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута, которые в настоящее время отбывают наказание в американских тюрьмах. При этом омбудсмен выразила обеспокоенность по поводу состояния здоровья Ярошенко.

«Я попросила его содействие в посещении мною в тюрьме Константина Ярошенко и Виктора Бута, потому что состояние здоровья Ярошенко, как рассказывает жена, просто критическое», - цитирует Москалькову «Интерфакс».

Причем, по словам омбудсмена, американский посол согласился содействовать. «Посол сказал, что он будет стараться содействовать решению этого вопроса», - добавила уполномоченный по правам человека.

Также, как выяснилось, Москалькова попросила Хантсмана оказать помощь, чтобы обеспечить жене осужденного в Соединенных Штатах россиянина длительные свидания с ним.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, спецслужбы США задержали Константина Ярошенко в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в «подготовке к транспортировке крупной партии кокаина». Позже гражданин РФ был депортирован в Америку, где в 2011 году его приговорил к 20 годам заключения. А в июне этого года Ярошенко перевели из тюрьмы Форт-Дикс в Нью-Джерси в тюрьму Данбери в штате Коннектикут.

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