Нетаньяху проводит встречу с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме
В понедельник, 23 июля, стало известно о встрече в Иерусалиме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым.
«Встреча проходит в эти минуты», - уточнили в канцелярии главы правительства еврейского государства ТАСС.
Стоит отметить, что, как ранее заявлял Нетаньяху, основной темой его переговоров с российскими представителями должна стать ситуация в Сирии.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля президент РФ Владимир Путин общался с израильским премьером по телефону. В ходе той беседы стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, причем особое внимание они также уделили сирийскому кризису. Тогда же, как утверждает Биньямин Нетаньяху, была достигнута и договоренность о приезде российской делегации в Иерусалиме.