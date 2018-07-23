Нетаньяху проводит встречу с Лавровым и Герасимовым в Иерусалиме

СЕГОДНЯ 20:02 2018-07-23T20:02:36+03:00

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В понедельник, 23 июля, стало известно о встрече в Иерусалиме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым.

«Встреча проходит в эти минуты», - уточнили в канцелярии главы правительства еврейского государства ТАСС.

Стоит отметить, что, как ранее заявлял Нетаньяху, основной темой его переговоров с российскими представителями должна стать ситуация в Сирии.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 июля президент РФ Владимир Путин общался с израильским премьером по телефону. В ходе той беседы стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, причем особое внимание они также уделили сирийскому кризису. Тогда же, как утверждает Биньямин Нетаньяху, была достигнута и договоренность о приезде российской делегации в Иерусалиме.