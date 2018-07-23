2018-07-23T20:17:01+03:00
Политика

«На воре и шапка горит»: МИД России прокомментировал бегство «Белых касок» из Сирии

В Москве заявили, что побег «псевдогуманитарщиков» из САР при иностранной поддержке показывает, чьи заказы они исполняли
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД РФ прокомментировали эвакуацию членов так называемой неправительственной организации «Белые каски» из Сирии. Как заметили в российском внешнеполитическом ведомстве, побег «псевдогуманитарщиков» из арабской республики при иностранной поддержке показывает, чьи заказы они исполняли и на чьи деньги работали.

По словам дипломатов, предпочтя сбежать с территории САР, так называемые волонтеры «раскрыли свою сущность и продемонстрировали всему миру свое лицемерие». «В духе известной пословицы "на воре и шапка горит" эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали», - говорится на сайте министерства иностранных дел нашей страны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 22 июля, появилась информация о том, что Израиль эвакуировал из Сирии около 800 членов организации «Белые каски». Причем премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху признался, что распорядился вывезти активистов из арабской республики, так как об этом его просил ряд мировых лидеров, в том числе и президент США Дональд Трамп.

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