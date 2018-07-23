2018-07-23T20:49:59+03:00
Общество

Москалькова обсудила с послом США дело Бутиной

Омбудсмен передала письмо американскому генпрокурору с просьбой заменить россиянке меру наказания на более мягкую
Дарья ИВАШКИНАЮрий ОРЕШОВ, Радио "Комсомольская правда"
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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова рассказала Радио «Комсомольская правда» о своей встрече с послом США в России Джоном Хантсманом. По ее словам, в ходе состоявшейся беседы обсуждалась, в частности, ситуация вокруг арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.

Как уточнила омбудсмен, через американскому дипломата она передала письмо генеральному прокурору США с просьбой заменить нашей соотечественнице меру наказания на более мягкую.

- Сегодня я встречалась с послом США в России. Он был в офисе уполномоченного. И мы проводили достаточно длительную встречу. И один из первых вопросов был именно о Марии Бутиной. Я передала ему письмо в адрес генерального прокурора США с просьбой заменить ей меру наказания на более мягкую. В данном случае посол может лишь передать компетентным органам, возможно, со своими комментариями, мою просьбу. Для меня это самый короткий был путь обращения к верховной надзорной инстанции, - сказала Москалькова.

При этом уполномоченный по правам человека призналась, что не очень оптимистично смотрит на это дело.

- Если честно, то я не очень оптимистично смотрю на это дело, поскольку мой двухлетний опыт работы по защите наших соотечественников, находящихся в США, в том числе Ярошенко, Бут, Селезнев и так далее, к сожалению, не очень позитивные дает результаты. Но мне кажется, что очень важно, чтобы рядом с ней был адвокат, защитник, который хорошо знает систему американского правосудия и мог бы оказать квалифицированную помощь, - заметила омбудсмен.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. При этом ее обвинили «в сговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США». В настоящее время девущка находится под стражей в вашингтонском следственном изоляторе.

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