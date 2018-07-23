В деле о госизмене появился второй подозреваемый

СЕГОДНЯ 21:10 2018-07-23T21:12:57+03:00

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В понедельник, 23 июля, появилась информация о том, что в деле о государственной измене в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) в настоящее время двое подозреваемых, в том числе сотрудник головного научного института Роскосмоса Виктор Кудрявцев. Как рассказал журналистам источник, знакомый с ситуацией, по версии следствия, фигуранты передавали информацию одной из западных стран.

Также собеседник СМИ уточнил, что подозреваемый, имя которого не сообщается, был задержан до Кудрявцева и в настоящее время находится под стражей. «Суд также санкционировал обыски по местам работы и проживания фигурантов, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия», - добавил источник ТАСС.

Отметим, что официально "Роскосмос" пока не подтверждает эту информацию.

"Такими данными мы не располагаем", - сообщил руководитель пресс-службы корпорации Владимир Устименко агентству РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. На следующий же день ФСБ провела обыски по делу о госизмене: в частности, сотрудники спецслужбы нагрянули в ЦНИИмаш. А в понедельник, 23 июля, в Роскосмосе официально заявили, что следствие интересуется событиями 2013 года.