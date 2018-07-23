2018-07-23T21:54:50+03:00
В мире

Израиль отказался от российского предложения по Сирии

Суть предложения РФ состояла в отводе иранских войск на 100 километров от границы
Дарья ИВАШКИНА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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По данным израильских СМИ, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которая прошла в понедельник, 23 июля, в Иерусалиме, отверг предложение российской стороны об отводе иранских войск в Сирии на 100 километров от границы в районе Голанских высот.

Как выяснили журналисты, Нетаньяху, отвергнув предложение, заявил, что его страна настаивает на том, чтобы у Ирана вообще не было военного присутствия на сирийской территории. Помимо этого, еврейское государство требует, чтобы в Сирии не было ракет большой дальности, а также - прекращения производства в арабской республике высокоточного оружия, пишет газета Times of Israel.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник в Иерусалиме проходила встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым. Отмечалось, что в ходе этих переговоров обсуждалась ситуация в Сирии.

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