Нетаньяху заявил о важности связей с Россией

СЕГОДНЯ 22:14 2018-07-23T22:14:57+03:00

В понедельник в Иерусалиме прошла встреча израильского премьера с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба России Валерием Герасимовым

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая с вступительным словом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерием Герасимовым, заявил о «чрезвычайной важности» отношения с Москвой.

«Связи между нами чрезвычайно важны, и они осуществляются <…> посредством прямых встреч между мной и президентом Путиным и нашими командами», - приводит слова главы правительства еврейского государства его канцелярия.

Также Нетаньяху вновь дал высокую оценку заявлениям президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа о приверженности безопасности Израиля.

Между тем об итогах встречи в Иерусалиме, которая продолжалась более двух часов, канцелярия премьер-министра Израиля пока ничего не сообщила.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Нетаньяху с Лавровым и Герасимовым прошла в Иерусалиме в понедельник, 23 июля. При этом в СМИ уже появилась информация о том, что в ходе переговоров Израиль отказался от российского предложения по Сирии.